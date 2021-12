Ragusa-Torrenova, derby siciliano di alta classifica

Quinta partita in 14 giorni per la Fidelia Torrenova, che domani – domenica 3 dicembre – alle ore 18 affronterà la Virtus Ragusa nel match valido per 10° Giornata del Girone D del Campionato di Serie B. Un derby d’alta classifica che nessuna delle due squadre poteva prevedere ad inizio stagione: Ragusa è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, Torrenova prova a dare continuità dopo le vittorie contro Taranto e Cassino.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Giuseppe Vastarella di Napoli (NA) e Danilo Correale di Atripalda (AV).

PRECEDENTI – Sono 4 le sfide ufficiali tra le due formazioni. Nella straordinaria annata di Serie C Silver 18/19, la Cestistica vinse entrambi i match: al PalaTorre finì 76-62, al PalaPadua 72-75. Lo scorso anno, invece, in Serie B, Torrenova vinse al PalaTorre per 71-57 ad inizio Gennaio, mentre Ragusa ebbe la meglio il 7 Marzo, nell’ultima giornata dell’andata della Prima Fase del Girone B1, per 77-59.

EX – Nonostante i vari incontri, non ci sono ex tra le due squadre.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di coach Bartocci alla vigilia del match: «Giocheremo la quinta partita in due settimane, contro una squadra molto equilibrata fatta di giocatori messi bene assieme ed allenati egregiamente. Sono un bel gruppo di ragazzi, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo recuperare le energie dall’interminabile trasferta di Cassino, quindi ci aspetta un match complicato. Cercheremo di dare come al solito il massimo per proseguire la nostra striscia».

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter.



