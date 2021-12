Rifiuti, Tari: contributo alle famiglie in difficoltà a causa del covid

CATANIA – Arriva dall’Amministrazione comunale di Catania un sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento della Tari. La Giunta Pogliese ha infatti determinato di ridurre o azzerare le tariffe Tari 2021 con contributi economici specifici destinati ad alcune categorie di utenze domestiche in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid-19 stanziando 4 milioni e 65 mila euro, somma pari all’intero contributo statale per questo tipo di aiuti.



Possono beneficiare dello sgravio i nuclei familiari residenti nel Comune di Catania in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ultima dichiarazione ISEE in corso di validità) non superiore a 20 mila euro in cui almeno un componente risulti nelle seguenti condizioni di precarietà, determinata dall’emergenza Covid 19: perdita del lavoro per licenziamento dovuto a chiusura di attività lavorativa o cassa integrazione nel corso degli esercizi 2020/2021.



“Manteniamo un impegno assunto coi cittadini e le forze sociali della città -ha detto il sindaco Salvo Pogliese – dando una boccata d’ossigeno alle famiglie che più di altre hanno sofferto l’emergenza Covid-19. La somma che abbiamo stanziato come aiuto ai più bisognosi supera il 25 % dell’incasso preventivato dalle utenze domestiche, il che in sostanza significa che una famiglia su quattro potrà potenzialmente avvalersi di questi benefici”.



“Qualora dovessero rimanere fondi da questi 4 milioni di euro – ha aggiunto – i residui verranno utilizzati con altre modalità ma sempre per aiutare i più disagiati. Un obiettivo di grande valore sociale – raggiunto anche grazie all’impegno dell’assessore Bonaccorsi, della dirigenza e dei funzionari della ragioneria generale e del Servizio Tributi – che anticipa altre misure di sostegno economico e alimentare per famiglie indigenti che a giorni renderemo note”.



