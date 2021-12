Dirigenti regionali: “Basta, bisogna rinnovare il contratto”

Niente rinnovo del contratto dei dirigenti regionali. E monta la protesta. “L’anno, anche finanziario, si sta chiudendo e ancora la Regione non ha trovato una soluzione utile e percorribile per portare a termine il rinnovo del contratto dei dirigenti regionali. Assistiamo ancora a un inaccettabile rimpallo di responsabilità tra Aran, assessore alla Funzione pubblica e Giunta e a pagare le spese di questi tira e molla è un’intera categoria di lavoratori il cui ultimo rinnovo contrattuale risale al 2006, ovvero circa 15 anni addietro”.

A dirlo è il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera, con il segretario regionale dei dipendenti della Regione, Fabrizio Lercara, e il responsabile della categoria, Paolo Luparello.

“È assurdo che ad oggi il Governo regionale non sappia qual è la procedura corretta da seguire per arrivare al risultato. E non vogliamo credere – aggiungono i sindacalisti – che dietro questi tentennamenti ci sia piuttosto la volontà politica di far semplicemente passare il tempo, con la fine della legislatura alle porte. I tempi stringono. Ognuno si attivi, per la propria parte di competenza, affinché si applichino le norme vigenti per riproporre il contratto alla Corte dei Conti. Pretendiamo un dialogo e un confronto sincero rispetto ad un tema così importante. In assenza di risposte, non esiteremo ad attivare ogni azione utile a tutela dei diritti dell’intera categoria”.



