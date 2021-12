Arriva la settima meraviglia, Fortitudo batte Taranto 47-61

Arriva la settima meraviglia in casa Fortitudo Agrigento, battuta in trasferta la CJ Basket Taranto con il punteggio di 47-61. I ragazzi di coach Catalani studiano bene il match e combattono punto a punto nel primo parziale, ma scappano nel secondo e gestiscono bene il match fino alla vittoria finale. Top scorer del match il solito capitano Albano Chiarastella, stagione straordinaria la sua insieme ad Alessandro Grande, autore di 10 punti, poi Morici, Lo Biondo e Peterson rispettivamente con 9 e 7 punti. La Fortitudo Agrigento nell’anticipo si avvicina a Bisceglie e vede la vetta della classifica, vince un’altra partita in trasferta e porta a casa la settima vittoria consecutiva, un ruolino di marcia importante in vista della sosta natalizia e lo scontro diretto del 9 Gennaio contro Bisceglie. Attende un’altra trasferta a Pozzuoli prima di tornare al Palamoncada per la sfida con Torrenovese.



CJ Basket Taranto – Moncada Energy Agrigento 47-61 (15-16, 12-18, 13-15, 7-12)

CJ Basket Taranto: Hugo Erkmaa 12 (3/5, 2/6), Alberto Conti 8 (1/5, 0/2), Manuel Diomede 8 (4/4, 0/3), Riziero Ponziani 6 (3/9, 0/0), Biagio Sergio 5 (2/5, 0/3), Matteo Carone 5 (1/1, 1/1), Giovanni Gambarota 3 (0/1, 1/5), Ricards Klanskis 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Porcelluzzi 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Riziero Ponziani 9) – Assist: 12 (Riziero Ponziani, Biagio Sergio 3).

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 14 (2/4, 3/7), Alessandro Grande 10 (5/10, 0/3), Nicolas Morici 9 (4/7, 0/3), Andrea Lo biondo 9 (3/3, 1/3), Mait Peterson 7 (2/4, 0/0), Cosimo Costi 5 (1/2, 0/4), Giuseppe Cuffaro 4 (2/3, 0/1), Santiago Bruno 3 (0/2, 1/3), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nello Trupia 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Albano Chiarastella 10) – Assist: 13 (Alessandro Grande 4).



