Bologna, scende dall’auto dopo sbandata: travolto e ucciso

BOLOGNA – Un uomo di 57 anni, Stefano Frittella, era sceso incolume dalla propria auto dopo che era finito fuori dalla carreggiata a causa di una sbandata, ma un’altra vettura è finita contro la sua e l’ha travolto uccidendolo.

L’indicente è avvenuto ieri sera intorno alle 21 a Portonovo di Medicina, nel Bolognese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, stava percorrendo via Bassa, una strada piuttosto stretta, quando avrebbe tentato il sorpasso di un’altra vettura. Nella manovra è finito sulla parte sinistra della carreggiata a ridosso del canale, dove la sua macchina si è arenata. Poco dopo essere sceso, probabilmente per verificare i danni, un’altra auto proveniente dalla direzione opposta è andata a impattare contro la sua che lo ha investito, sbalzandolo in avanti e uccidendolo.

Sul luogo sono arrivati anche gli operatori del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre la dinamica precisa dell’accaduto è all’esame dei carabinieri della compagnia di Molinella.



