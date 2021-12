Catania beffato a Latina da una prodezza di Sane

Un Catania al di sotto delle attese della vigilia, perde a Latina contro la formazione pontina che capitalizza al massimo la prodezza di Sanè, abile poco prima della mezzora a spedire il pallone all’incrocio dei pali dopo lo spavaldo inizio dei rossazzurri. Ma la formazione allenata da Baldini, non riesce a monetizzare la verve e spregiudicatezza del suo reparto avanzato, con Moro ingabbiato dai difensori avversari e meno incisivo del solito. Il Catania protesta anche per un tocco col braccio dell’ex Esposito ma l’arbitro non concede un penalty che non avrebbe fatto gridare allo scandalo.

Il Catania costruisce tanto, soprattutto grazie alla verve di Russini (migliore in campo in senso assoluto) ma non riesce a trovare il guizzo giusto. I padroni di casa, invece, trovano il jolly con il senegalese Sanè che, dal limite dell’area, scaglia il pallone imparabilmente all’incrocio dei pali dove Stancampiano non può arrivare. Gli etnei accusano il colpo, concedendo agli avversari alcune occasioni per mettere al sicuro il risultato ma l’estremo difensore ospite, sostituto di Sala, se la cava con alcuni pregevoli interventi. Prima dell’intervallo, l’evanescente Russotto, ben imbeccato da Russini, sparacchia a lato, fallendo una ghiotta opportunità da pochi passi. Nella ripresa, lo stesso Russini ci prova su punizione ma è meno fortunato di altre volte ed i nuovi entrati (Piccolo, Pinto e Maldonado) non riescono ad incidere più di tanto così come, successivamente, Biondi ed Albertini.

Il Latina si affida esclusivamente alle ripartenze ma riesce a condurre in porto la vittoria, anche per l’imprecisione sottoporta di Russotto e l’involontario “liscio” di Greco che non arriva a correggere il cross radente di Calapai. Dopo un corposo “recupero”, per il Catania matura un’altra evitabilissima sconfitta che – complice la recente penalizzazione di -2, complica le cose in classifica proprio alla vigilia del doppio derby in programma, nelle prossine settimane, contro Palermo prima e Messina poi.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2° Russini ostacolato fallosamente al limite dell’area: la successiva punizione di Russotto sbatte sulla barriera;

3° gran tiro di Russini deviato in corner da Cardinali;

4° colpo di testa di Claiton, fuori;

4°,30 tiro al volo di Russotto che s’impenna dopo una deviazione, facilitando la presa di Cardinali;

8° ripartenza di Sipos sul cui cross… Esposito tocca con un braccio ma l’arbitro lascia proseguire malgrado le proteste dei rossazzurri che chiedevano il penalty!

15° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Monteagudo, fuori;

17° palla-gol per Moro che, ostacolato da De Santis, calcia di sinistro la Cardinali riesce a deviare!

19° sul cross dalla bandierina, Ropolo svetta più in alto di tutti ma manda il pallone alto!

19° Claiton impedisce a Carletti di entrare in area con un preciso anticipo;

28° Latina incredibilmente in vantaggio: Sanè riceve palla al limite dell’area e lascia partire un gran tiro che s’insacca all’incrocio dei pali: 1-0 ! 31° Carletti spreca una buona opportunità tirando addosso a Stancampiano;

32° Esposito, già ammonito, stende Moro ma l’arbitro “grazia” il capitano del Latina risparmiandogli il secondo cartellino giallo;

35° latina vicinissimo al raddoppio: sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Carletti che Stancampiano devia miracolosamente;

36° ancora Stancampiano si fa trovare pronto sulla deviazione ravvicinata di Carletti;

38° Stancampiano manda in angolo il forte diagonale di Carletti;

39° Stancampiano sbaglia la presa ma un compagno riesce a mandare in angolo;

44° grande azione di Russini che serve l’accorrente Russotto ma quest’ultimo spreca la ghiotta occasione de ottima posizione;

45° il primo tempo si chiude col Catania sotto di un gol.

SECONDO TEMPO

1° nel Latina, Nicolao sostituisce Carissoni;

2° punizione da 20 metri calciata da Russini e respinta, in barriera, da Esposito che poi rimane a terra per qualche minuto;

6° Rosaia raccoglie una corta respinta della difesa pontina ma calcia alle stelle!

10° Stancampiano è bravo a deviare in tuffo l’insidiosa conclusione di Tessiore;

13° nel Latina, Barberini prende il posto di Di Livio;

15° triplo “cambio” nel Catania: Piccolo, Pinto e Maldonado sostituiscono Sipos, Ropolo e Rosaia;

19° Maldonado sparacchia fuori dalla distanza;

23° nel Latina, Teraschi rileva Ercolano;

24° Greco ci prova da lontano: centrale;

26° protesta del Latina dopo un contatto in area tra Esposito e Calapai: l’arbitro lascia proseguire;

32° clamorosa occasione per Russotto la cui deviazione sottomisura finisce in corner!

33° gran tiro di Carletti che sibila fuori a fil di palo;

36° Catania vicinissimo al pareggio: sul cross radente di Calapai, Greco non arriva a deviare!

37° nel Latina, Marcucci e Jerfferson sostituiscono Tessiore e Carletti;

42° nel Catania, Albertini e Biondi prendono il posto di Claiton e Russini;

45° concessi 4 minuti di recupero;

50° Vince il Latina.

IL TABELLINO

LATINA (3-4-3): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (dal 13°s.t. Barberini), Carletti (dal 37°s.t. Jefferson), De Santis, Sanè, Tessiore (dal 37°s.t. Marcucci), Carissoni (dal 1°s.t. Nicolao), Esposito (k), Ercolano (dal 23°s.t. Teraschi). A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Celli, Mascia, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Daniele Di Donato.

CATANIA (4-2-4): Stancampiano, Calapai, Claiton (k) (dal 42° s.t. Albertini), Monteagudo, Ropolo (dal 15°s.t. Pinto), Rosaia (dal 15°s.t. Maldonado), Greco, Russotto, Russini (dal 42°s.t. Biondi), Moro, Sipos (dal 15°s.t. Piccolo). A disposizione: Sala, Pino, Ercolani, Izco, Cataldi, Zanchi, Frisenna. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Ciro Di Maio (Molfetta) e Alessandro Munerati(Rovigo). 4° Uomo: Claudio Panettella (Gallarate).

Reti: 28° p.t. Sanè (LT).

Ammoniti: Esposito (LT); Russini (CT); Di Livio (LT); Carletti (LT); Teraschi (LT).



