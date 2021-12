Covid, Brunetta: “Non siamo come in Germania”

“Al momento l’obbligo vaccinale è sullo sfondo, non siamo in difficoltà come la Germania. Col super green pass avremo un Natale totalmente aperto. Nessuna restrizione per i vaccinati per le attività sociali, culturali e del tempo libero e consumi da boom economico”. Ad affermarlo è il ministro per la Pa Renato Brunetta in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’.

“L’obbligo vaccinale – ha continuato Brunetta – in questo momento non serve, stiamo meglio degli altri. Mettere in campo una decisione che non migliora le performance, produce multe che probabilmente non sarebbero pagate e fa incattivire le frange non vaccinate, non serve a nulla. Noi, senza l’obbligo, siamo copiati e invidiati a livello internazionale, è un merito o un demerito?“.

“Col solo effetto annuncio del decreto abbiamo raggiunto questo trend di vaccini e un Rt invidiatoci da Merkel. Tutto questo con il massimo delle aperture, piste da sci comprese. E senza neppure parlare di lockdown. Da noi l’obbligo c’è per i medici e dal 15 dicembre ci sarà per la scuola e per le forze dell’ordine”.





