Covid, Napoli: mancato controllo del green pass scattano le multe

NAPOLI – La polizia Municipale di Napoli ha emesso quattordici verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. In totale sono stati 105 i controlli effettuati, proprio per il rispetto della normativa anti Covid.

Durante i controlli gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato anche un intervento nella Galleria Umberto dove era stato organizzato uno spettacolo in occasione di una cerimonia di matrimonio senza alcuna autorizzazione. Il titolare del locale ha ricevuto un verbale per l’assenza di autorizzazione sanitaria, della certificazione di impatto acustico e della licenza di pubblico spettacolo, mentre la società di catering, organizzatrice, per la mancanza della licenza amministrativa per servizio al domicilio del consumatore e per la mancata differenziazione dei rifiuti all’interno dei locali.



