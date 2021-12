King allo scadere regala la vittoria alla Infodrive, Piacenza ko 81-80

La Infodrive Capo d’Orlando festeggia la seconda vittoria di fila, superando la Bakery Piacenza per 81-80 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo centesimo.

Fondamentale l’apporto dei due Usa in maglia biancoazzurra: ben 25 punti per Tevin Mack, 15 per Nick King, che sigla il canestro finale che regala la vittoria alla formazione di casa a 1” dal termine.

10 punti per capitan Matteo Laganà, fondamentale nella difesa su Raivio nel secondo tempo, 9 per Poser, mentre menzione d’onore per Quinn Ellis, che chiude la gara con 6 punti e 9 assist.

LA CRONACA

Sono altissimi i ritmi in avvio di gara: ad aprire le danze è Poser, ma Piacenza replica immediatamente e con Donzelli e Morse va sul 3-6. King ed Ellis non ci stanno e riportano avanti la Infodrive, ma tutto il parziale continua all’insegna dell’equilibrio: a Raivio e Lucarelli rispondono Laganà e Mack e dopo 10 minuti il tabellone recita 22-24.

Sono due punti di Bartoli ad aprire il secondo quarto, quando qualche fischio della terna arbitrale innervosisce il PalaFantozzi, riuscendo a portare l’inerzia in mano agli ospiti, i quali allungano fino al +5 con Bonacini (25-30). Il ritmo della partita rallenta e le polveri sono bagnate da ambo i lati. Ne approfittano i paladini, che con Reggiani, Mack e Poser si riportano avanti sul 40-36. La tripla di Donzelli e due punti di Mack mandano le squadre negli spogliatoi sul 42-39.



Il gioco da tre punti di Morse riporta tutto in parità in avvio di terzo quarto, ma i due Usa di casa Orlandina sono in bolla: prima Tevin Mack e poi Nick King portano Capo d’Orlando sul +6 (54-48). La reazione arriva da Chinellato, che spara due bombe consecutive riavvicinando gli ospiti (56-54), ma Mack, Ellis e Vecerina tengono la Infodrive sul +6 (64-58). Sono le triple di Donzelli e Perin a chiudere il terzo quarto sul -2 Bakery (66-64).



Bonacini pareggia in avvio di ultimo parziale, ma con Diouf e due triple di Laganà la Infodrive si porta sul +7 a 4’45’’ dal termine (77-70). L’attacco paladino si inceppa, mentre Raivio e Bonacini portano la Bakery sul +1 a 2 minuti e mezzo dal termine (77-78). Mack ne mette due, ma ad 11 secondi dal termine, allo scadere dei 24’’, Donzelli realizza i due punti del +1 Piacenza (79-80). È solo ad un secondo e mezzo dal termine che King prende e realizza un tiro totalmente fuori equilibrio che porta Capo d’Orlando sul +1, facendo esplodere il PalaFantozzi. L’ultimo tentativo di Morse si infrange sulla parte inferiore del ferro, così la Infodrive può festeggiare la seconda vittoria consecutiva.

Infodrive Capo d’Orlando – Bakery Piacenza 81-80 (22-24; 42-39; 66-64)

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 5, Mack 25, Ellis 6, Bartoli 2, Laganà 10, Poser 9, Telesca n.e., Vecerina 4, Pizzurro n.e., Reggiani 5, Gori n.e, King 15. Coach: Marco Cardani.

Bakery Piacenza: Morse 18, Perin 4, Czumbel, Donzelli 14, Chinellato 11, Bonacini 7, Sacchettini 2, El Agbani n.e., Raivio 19, Lucarelli 5. Coach: Federico Campanella.



