Palermo-Monopoli: 1-1 tra le due squadre LIVE

PALERMO – Palermo e Monopoli, rispettivamente al secondo e terzo posto, quindi antagoniste del Bari una di fronte l’altra per provare ad avvicinarsi ai galletti, che domani sera saranno impegnati in casa dell’Avellino. I rosanero, oltre a voler avvicinare i pugliesi, dovranno anche riscattare la sconfitta subita in casa del Picerno nell’ultimo turno di campionato.

Le due squadre si conoscono abbastanza bene perché si sono già affrontate in precampionato e in Coppa Italia. In entrambi i match ad imporsi furono i rosanero, durante la preparazione della stagione la gara fu decisa da Valente; in Coppa, invece, l’ex Fella e Valente fissarono il risultato sul 2-1 con Grandolfo ad che accorciò le distanza.

Filippi per ritornare a conquistare i tre punti si affida ancora al 3-5-2 con Accardi in difesa che prende il posto dello squalificato Marconi. Per il palermitano sarà la prima volta da titolare in stagione dopo i 5 minuti concessi contro la Paganese. In avanti confermata la coppia Brunori-Fella chiamata a ritrovare la via del gol. In mediana ritorna De Rose dopo il turno di squalifica. Stesso modulo per i pugliesi che schierano l’ex Langella e il palermitano Vassallo in mediana. In avanti la coppia Grandolfo-Starita pronta ad impensierire Pelagotti.

PRIMO TEMPO:

Primo pallone gestito dai padroni di casa che scendono in campo con la consueta maglia rosa e nero, pantaloncini e calzettoni neri, gli ospiti, invece, maglia a righe bianche e verdi, pantaloncini e caltezzoni verdi. Lancio lungo di Accardi che serve Brunori scattato sul filo del fuorigioco, l’attaccante rosanero riesce a deviare la sfera e, al 2′, conquistare il primo calcio d’angolo della sfida. Primo squillo degli ospiti al 3′, che ci provano da fuori con l’ex Langella che colpisce male.

Al 7′ duettano Buttaro e Almici, il giovane difensore cresciuto nel vivaio della Roma viene servito sulla corsa dal compagno di squadra, arriva sul fondo e crossa al centro dell’area, Loria blocca senza problemi. Partita molto tattica, tra due avversari che si temono e non vogliono lasciare uno spiraglio, ma i padroni di casa sembrano voler spingere con più forza. Al 12′ Brunori prova a sfidare Mercadante arrivare sul fondo, il difensore fa buona guardia e l’ultimo a deviare è proprio l’attaccante rosanero che concede la rimessa dal fondo.

Al 15′ errore di disimpegno da parte di Accardi, con Grandolfo che gli ruba palla. Il difensore però mette una pezza e recupera la sfera. Si accendono un po’ gli animi, con i rosanero che protestano per qualche fallo non fischiato dal signor Acanfora, in particolare uno al minuto 20 ai danni di Odjer da parte di Langella che ha permesso la ripartenza degli ospiti. Anche Filippi protesta dalla panchina e cerca di infondere la carica ai suoi.

Padroni di casa pericolosi al 24′. Almici arriva sul fondo, serve Brunori che viene fermato in calcio d’angolo. Sugli sviluppi la retroguardia ospite non è perfetta ad ad allontanare, la sfera arriva a Dall’Oglio che colpisce verso i centro dell’area, i difensori ospiti bucano e la sfera arriva a Valente che deve solo appoggiare per battere Loria e porta avanti suoi al 24′.

Monopoli che pareggia subito i conti con Grandolfo al minuto 27′. Gueiebre arriva sulla trequarti, crossa al centro, Accardi salta a vuoto, Perrotta lascia idem che salta davanti Grandolfo di testa spinge alle spalle di Pelagotti.

Palermo che commette qualche errore di troppo in questi ultimi minuti del primo tempo, ma i pugliesi non riescono ad approfittarne. Al 43′ un cross sbagliato al centro dell’area permette una ripartenza degli bianco-verdi, poi fermata da De Rose. Dall’Oglio al 44′ prova un cross al centro in area per Almici che colpisce al volo, mandano, però, fuori.

Brivido per il Palermo al 45′, Valente serve indietro Accardi, che sbaglia l’appoggio permettendo a a Piccinini di arrivare al cross per Langella, l’ex del match è fermato da Buttaro. La prima parte di gara si conclude con il risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO:

Primo cambio tra le fila del Palermo; Filippi manda in campo Soleri per Fella. Palermo poco preciso in difesa,

PALERMO: 1Pelagotti; 25 Buttaro, 4 Accardi, 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 23 Fella (dal 46′ Soleri), 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Filippi.

MONOPOLI: 1 Loria, 3 Mercadante, 4 Bizzotto, 5 Riggio, 7 Starita, 8 Piccinni (cap.), 9 Grandolfo, 11 Guiebre, 20 Tazzer, 25 Vassallo, 33 Langella. A disposizione: 22 Guido, 6 De Santis, 18 D’Agostino, 19 Romano, 21 Bussaglia, 24 Nina, 35 Novella, 77 Viteritti. Allenatore: Colombo.

Arbitro: Acanfora (Lazzaroni-Camilli). IV Ufficiale: Ferrieri Caputi (Livorno).

NOTE: Ammonito Filippi, Almici (P);

MARCATORI: Valente 24′ (P); Grandolfo 27′ (M).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI