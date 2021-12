Palermo-Monopoli: la probabile formazione rosanero

PALERMO – Questa sera alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo sfiderà il Monopoli nella gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. I rosanero andranno a caccia del successo dopo il ko rimediato sul campo del Picerno per cercare di restare aggrappati alle formazioni che lottano per provare ad insidiare la capolista Bari.

Un vero e proprio esame di maturità contro la squadra che occupa attualmente il secondo posto in classifica e che fin qui ha dimostrato di poter insidiare tutti. La formazione di Giacomo Filippi ha già sfidato il Monopoli al Barbera in Coppa Italia di Serie C, riuscendo a superare i pugliesi per 2-1. Quella di oggi oggi, però, sarà una partita completamente diversa.

Il tecnico rosanero dovrà fare a meno di Ivan Marconi, difensore centrale fermato dal giudice sportivo per un turno dopo il rosso rimediato col Picerno, ma per il resto potrà fare affidamento quasi su tutto l’organico. Il modulo con cui scenderà in campo il Palermo con tutta probabilità il 3-5-2. Pelagotti tra i pali, davanti a lui linea a tre composta da Buttaro, Perrotta e uno tra Accardi e Lancini, col primo leggermente favorito sul secondo; in mediana Almici e Valente agiranno da esterni, mentre Dall’Oglio, De Rose e uno tra Odjer e Luperini al centro; in avanti la coppia Soleri-Brunori.

PROBABILE FORMAZIONE

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Accardi/Lancini, Perrotta; Almici, Odjer/Luperini, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Soleri, Brunori.



