Palermo, ‘Natale sul Cassaro’: martedì la presentazione

PALERMO – Martedì 7 dicembre, alle ore 15:30, presso “Le Terrazze del Sole”, in via Vittorio Emanuele 291, a Palermo, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario delle attività che le associazioni “Cassaro Alto” e “Cassaro d’Amare” hanno organizzato, durante il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. L’iniziativa “Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice” vede, per la prima volta, una comune sinergia delle associazioni di commercianti di via Vittorio Emanuele e vuole essere il punto di partenza per una fattiva collaborazione che si svilupperà nel 2022 con una serie di iniziative comuni.

Il programma, che sarà illustrato durante la conferenza stampa, prevede eventi itineranti e distribuiti lungo tutta l’estensione del Càssaro (u Cassaru, in siciliano), la strada più antica della città di Palermo. Sarà un’occasione per i cittadini palermitani, e ovviamente anche per i turisti che ci auguriamo continuino a scegliere Palermo come meta anche per i loro viaggio invernali, per riscoprire il più grande centro commerciale di Palermo, il centro storico. Il programma prevede eventi di interesse sia per un pubblico adulto sia per i bambini. Alla conferenza stampa parteciperanno Giovanna Analdi, presidentessa dell’associazione “Cassaro Alto”, e Danilo Sciarrino, presidente dell’associazione “Cassaro d’Amare” oltre ad alcuni soci delle due associazioni.

La conferenza stampa è aperta al pubblico. Sulla base della vigente normativa, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. Durante la conferenza stampa sarà necessario indossare i DPI previsti.



