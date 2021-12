Play Off Serie A2, il Ct Palermo ipoteca la promozione

La Serie A1 è ad un passo. La schiacciante vittoria per 5-1 ottenuta oggi a Roma contro l’Eur Sporting Club, mette una vera e propria ipoteca sul ritorno del Ct Palermo nel massimo campionato a squadre per circoli dopo soli due anni. Domenica 12 dicembre in casa basterà vincere due incontri per brindare alla meritatissima promozione.

Il Ct Palermo partiva con i favori del pronostico, a maggior ragione vista anche l’assenza tra i capitolini del loro tennista straniero, ma è sempre il campo il giudice supremo. Dopo i quattro singolari, Ct Palermo avanti 3-1 grazie al mazarese Omar Giacalone, al diciottenne mancino Gabriele Piraino e allo spagnolo Carlos Gomez Herrera.

Unico punto lasciato per strada quello del catanese Pietro Marino sconfitto in tre set dal romano Daniele Minighini. A dare alla compagine guidata da Davide Cocco i due punti nei match di doppio le coppie Piraino – Marino e Gomez – Giacalone. Spicca il successo in particolare di Piraino e Marino contro la forte coppia romana composta da Nicolò Ciavarella e Daniele Minighini.

“Ottima prestazione dei miei ragazzi – commenta con grande gioia il capitano Cocco – un risultato che ci lascia abbastanza sereni in vista della gara di ritorno in casa nostra. Importantissimo il doppio vinto al matchtiebreak da Piraino e Marino, in quanto il 4-2, non ci dava la stessa serenità di un 5-1. Siamo tutti molto felici, faccio i complimenti a tutta la squadra. Il prossimo 12 dicembre – conclude Cocco – spero sia una giornata magnifica davanti ai nostri tifosi”.

Andata Finale dei Play Off Serie A2 maschile

EUR SC – CT PALERMO 1-5

Omar Giacalone b. Nicolò Ciavarella 6-3 6-2

Carlos Gomez Herrera b. Matteo De Vincentis 6-1 6-2

Daniele Minighini b. Pietro Marino 6-4 2-6 6-4

Gabriele Piraino b. Lorenzo Russano 6-2 6-1

Giacalone – Gomez Herrera b. De Vincentis – Lorusso 6-1 6-1

Marino – Piraino b. Ciavarella – Minighini 2-6 7-5 10-5



