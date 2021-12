Pregliasco: “Per la quarta dose ecco cosa valuteremo”

“Quarta dose? È da valutare nel prossimo futuro, anche e soprattutto in base all’andamento dell’epidemia”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, rispondendo ad Affaritaliani.it se ci sarà anche una quarta dose di vaccino anti-Covid.

“È possibile che l’eventuale quarta dose non sia più universale ma targettizzata, come la vaccinazione anti-influenzale, per le persone più fragili, anziane ed esposte. Potrebbe essere gratuita solo per la fasce a rischio. Quanto ai tempi è impossibile dirlo oggi perché non sappiamo l’effetto della terza dose, anche se la sua efficacia dovrebbe garantire una protezione a lungo termine. Le prime due dosi hanno dato un imprinting, la terza, che viene chiamata appunto booster, serve per rafforzare la protezione anche nel tempo”.



