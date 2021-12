Sanremo, Amadeus annuncia i 22 cantanti in gara

La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in scena dall’1 al 5 febbraio prossimo, ma è già ora di conoscere la lista dei 22 cantanti in gara. Ad annunciarla è stato il direttore artistico Amadeus in diretta al Tg1, anticipando di qualche giorno visti che dovevano essere annunciati il 15 dicembre.

Tra i partecipanti c’è qualche grande ritorno di cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche diversi giovani emergenti. Il totonomi dei giorni scorsi aveva annunciato la partecipazione di Elisa, che nel 2001 con Luce si impose proprio all’Ariston, tra i ritorni c’è anche quello di Fabrizio Moro vincitore nel 2018, Massimo Ranieri nel 1988 e Gianni Morandi nel 1987. Torna anche Mahmood, vincitore nel 2019, ma sarà in duetto con Blanco.



I giovani sono tanti e si parte da Sangiovanni, che la scorsa estate ha scalato le classifiche con Malibu, Aka 7even, Rkomi, che ha visto il suo album Taxi Driver tra i più ascoltati dell’anno, Irama che lo scorso anno dovette cantare da remoto per via di un contatto con un positivo, ma non finisce qui.

L’elenco completo:

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI