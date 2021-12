Siracusa, ruba materiale ferroso: denunciato

SIRACUSA – I militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Frontiera di Siracusa hanno denunciato un 50enne per furto aggravato di materiale ferroso. L’uomo e’ stato notato nei pressi del pontile Isab in contrada Targia, con in mano una batteria di automobile. All’interno della sua auto sono stati trovati poi oltre 140 chilogrammi di materiale ferroso, tra cui fili elettrici di rame ed un compressore rubati.



