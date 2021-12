WhatsApp, ecco una novità: in arrivo le reactions ai messaggi

La versione è in fase di test, ma sarà disponibile per tutti

L’app di messaggistica più famoso al mondo, WhatsApp, è in costante aggiornamento e gli sviluppatori stanno lavorando ad nuovo aggiornamento che è già disponibile nella versione Beta per Android.

Questo aggiornamento si attiene solo alle reazioni ai messaggi, con una fase di sviluppo che, al momento non è disponibile per gli utenti finali.

Le prime notizie di questo aggiornamento risalgono al mese di ottobre e WhatsApp sta lavorando per rendere disponibile a tutti questa possibilità delle reactions. La settimana scorsa si era parlato per la prima volta della possibilità di vedere le Info sulle reazioni ai messaggi e oggi, grazie al rilascio di un nuovo aggiornamento, è possibile vedere questa funzione concretamente all’opera in WhatsApp per dispositivi Android.

Non è ancora nota la data di rilascio di questa nuova versione, ma gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per renderla disponibile il prima possibile.



