10eLotto, vincita a San Giovanni La Punta

CATANIA – Il 10eLotto premia la Sicilia: nel concorso del 4 dicembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, è riuscito a centrare una vincita pari a 50 mila euro grazie a un 9 Oro con una giocata da 3 euro con un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,8 miliardi da inizio anno.



