Acitrezza, il Siap: “Hub riaperto grazie ai medici della Polizia”

CATANIA – Medici della Polizia di Stato “schierati” nella lotta al Covid: è da lunedì 29 novembre che i medici della Polizia, in servizio presso l’Ufficio Sanitario del X Reparto Mobile di Catania, diretto dal medico superiore Domenico Firringa, permettono con la loro disponibilità l’apertura del HUB Vaccinale di Acitrezza presso Villa Fortuna, per consentire ai cittadini della frazione catanese di effettuare le vaccinazioni Covid 19.

“La Polizia di Stato sempre più vicino alle gente, uno slogan che ci accompagna tutti i giorni con senso di dovere in una mission sempre più difficile a garanzia della sicurezza del cittadino ma anche della salute pubblica”, si legge in un comunicato del Siap, il sindacato dei poliziotti. “Il Siap – prosegue la nota – cosciente del lavoro silenzioso che tutti i giorni viene volto dai poliziotti, anche con i controlli giornalieri, plaude all’iniziativa messa in campo dal Dirigente del X Reparto Mobile di Catania dott. Consoli che ha permesso la riapertura dell’HUB”.



