Giustizia, nasce l’Associazione nazionale Giudici tributari

CATANIA – Con l’obiettivo di riformare la giustizia tributaria con giudici professionali a tempo pieno ed esclusivo e con riconferma di quelli in servizio, il 3 dicembre è stata costituita l’Associazione Nazionale Giudici Tributari (A.N.GI.T.).

Come si legge in un comunicato stampa della neonata associazione, l’Angit si propone di promuovere in qualsiasi sede iniziative che favoriscano il passaggio dall’attuale ordinamento della giustizia tributaria ad una giustizia professionale a tempo pieno e con rapporto di lavoro di pubblico impiego esclusivo e, a regime ordinamentale invariato, iniziative che consentano ai giudici tributari, di provenienza professionale e del pubblico e privato impiego, di essere nominati Presidenti di Sezione e Presidenti di Commissione e di avere un trattamento economico adeguato alla funzione svolta.

L’Associazione, si legge ancora nel comunicato, sosterrà tutti quei progetti di legge che prevedono un giudice tributario professionale a tempo pieno ed esclusivo, con arruolamento dei giudici in servizio, a mezzo di un concorso per titoli di servizio, nei Tribunali e Corti di Appello tributarie che prenderanno, a completamento di un processo evolutivo durato 150 anni, il posto delle attuali Commissioni tributarie provinciale e Regionali.

A dirigere la nuova associazione è stato chiamato, come presidente, il siciliano avvocato Francesco Lucifora, VP della CTP di Catania e Consigliere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Siciliani sono anche il dottore Flavio Rampello, Pres. ff, della CTP di Catania, il dottore Maurizio Attinelli, giudice della CTR Sicilia e presidente dei Commercialisti Ragusani, e l’avvocato Maria Gabriella Giacoponello, VP della CTP di Messina.



