Austria, multe da seicento euro ogni tre mesi per i no vax

VIENNA – Prende forma il disegno di legge per l’obbligo vaccinale in Austria, che entrerà in vigore a febbraio: i no vax riceveranno ogni 3 mesi un invito dal ministero della Sanità a farsi immunizzare. In caso di inottemperanza scatta ogni volta una multa da 600 euro, che diventa una super-ammenda da 3.600 euro per chi non la paga entro i termini stabiliti. Sono esentati dall’obbligo under 14, donne in gravidanza, chi è guarito da meno di 180 giorni e chi non può essere vaccinato per motivi medici. Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni hanno un mese di tempo per fare la prima dose.



