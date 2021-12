Belmonte Mezzagno, terremoto in Giunta: si dimette l’assessore Greco

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Terremoto nella Giunta comunale di Belmonte Mezzagno. L’assessore Greco Maria Concetta, con le deleghe ai lavori pubblici, beni confiscati, edilizia privata e scolastica, programmazione finanziamenti e fondi comunicati, politiche sociali, cultura comunicazioni istituzionali e volontario e associazionismo, si è dimessa dopo poco meno di 5 mesi dal suo insediamento.

Le motivazioni sono state scritte in una lettera inviata al consiglio comunale “in quanto – si legge nella lettera – sono venuti a mancare quel rapporto di fiducia e quella comunicazione diretta e aperta che ritengo indispensabili per poter esercitare un confronto costruttivo anche, e soprattutto, nel momento in cui si presentano diversità di vedute e posizioni“.

Difficoltà, dunque, dovute ad incomprensioni che avrebbero impedito all’assessore Greco di portare avanti in modo sereno la propria carica.

“Devastante – continua la lettera – non essere riusciti a sciogliere nodi decisivi per il nostro territorio: problematiche delle reti idrico, pozzi, scuola…. canale di gronda, grandi opere ferme al palo… e finanziate! Inutile e non serio addebitare agli uffici, pur nella scarsità numerica delle risorse umane a disposizione, ritardi e omissioni della programmazione e delle scelte di indirizzo, troppo spesso rimandate“.

L’assessore ringrazia anche il sindaco Salvatore Pizzo per l’incarico affidatole in questo periodo: “Le sono grato per avermi affidato questo incarico di grande responsabilità, che è stato un grande onore ricoprire. Sono stata la prima donna belmontese assessore ai lavori pubblici. Incarico istituzionale che è stato condotto con il massimo impegno, trasparenza e disponibilità, con l’unico obiettivo di operare per il bene e lo sviluppo della nostra comunità. Ho cercato di svolgere il compito con tenacia, umiltà e correttezza, mettendo a disposizione le mie competenze ed il mio tempo, sottraendo sempre ad altri miei impegni lavorativi, collaborando con pieno senso di responsabilità con tutti gli Assessori, dipendenti comunali (in particolar modo dei Servizi Sociali, Bilancio e Tecnico), ai quali, va il mio sentito ringraziamento per la fattiva disponibilità dimostrata nei miei confronti. Ringrazio infine la Giunta, alla quale auguro di proseguire al meglio con gli impegni del vostro programma elettorale“.



