Catania, donna senza green pass non fatta salire sull’autobus

CATANIA – Ha la prima dose, ma ancora non ha il green pass: per questo una studentessa non stata fatta salire su un autobus, nell’ambito dei controlli a campione in corso sugli autobus urbani dell’Amts, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania, per accertare se gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico siano in possesso di Green pass.

La donna, arrivata dalla provincia, non è stata fatta salire perché, nonostante avesse già ricevuto la prima dose di vaccino, non era ancora in possesso del ‘certificato verde’. Alcuni passeggeri hanno contestato il sistema di controllo a campione perché, hanno sostenuto, “non impedisce a chi è senza Green pass di utilizzare i bus dell’Amts se lo utilizzano, salendo e scendendo, prima delle verifiche”.



