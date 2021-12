Comune di Catania: bando di concorso per 50 assistenti sociali

Catania – Un bando pubblico per assumere 60 assistenti sociali a contratto biennale sara’ pubblicato il 10 dicembre sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito Internet del Comune di Catania. Lo hanno reso noto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo del Comune capoluogo, ente capofila del distretto socio sanitario n.16 che comprende anche Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. Saranno utilizzati fondi ministeriali per il contrasto alle poverta’.

“Un fatto di straordinaria rilevanza sociale – afferma Pogliese – perche’ consente di immettere sul territorio energie nuove per le tante sfide in cui siamo impegnati insieme alle altre istituzioni per contrastare i disagi della popolazione che parte da condizioni di svantaggio. Professionalizzare con nuove forze i servizi sociali comunali – aggiunhe – significa dare un valore aggiunto in termini di efficienza e risposte piu’ rapide ai tanti bisogni sociali, purtroppo notevolmente aumentati con la pandemia. Una svolta per il delicato settore della solidarieta’ sociale e dei sostegni alla famiglia, a cominciare dall’urgenza di intensificare la lotta alla dispersione scolastica”.

Delle 60 unita’ di assistenti sociali da reclutare 50 saranno destinate al territorio comunale di Catania, otto a Misterbianco e due a Motta Sant’Anastasia. Tra le prime attivita’ per cui le assistenti sociali saranno impiegate il rafforzamento dei front office dei centri multizonali e l’attivita’ di valutazione dei percettori del reddito di cittadinanza per aumentare il loro impiego lavorativo nei progetti di utilita’ collettiva, tenuto conto dei nuovi obblighi a cui sono chiamati i beneficiari per mantenere il sostegno concesso dalle istituzioni statali.



