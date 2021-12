Covid: contagi in aumento, forme gravi anche nei bambini

Dal 16 dicembre via ai vaccini per la fascia d'età 5-11 anni

ROMA – I contagi da Covid continuano ad aumentare anche se l’indice di crescita Rdt risulta costante da 15 giorni. Meno ricoveri nel complesso ma, a 10 giorni dal via alla vaccinazione per la fascia 5-11 anni (programmato per il 16 dicembre) emergono nei reparti forme severe di Covid nei bambini. Intanto la variante Omicron è sotto la lente degli esperti per vedere se resiste ai vaccini. Ieri in Italia 15.021 nuovi contagi e 43 morti.



