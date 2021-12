Covid, due amiche no vax muoiono a distanza di pochi giorni

La polmonite bilaterale le ha portate via entrambe

Due amiche, entrambe no vax, si sono spente pochi giorni l’una dopo l’altra. Cinzia Imparato e Francesca Conti, la prima di 71 anni, la seconda di 54, hanno sempre manifestato la loro volontà di non vaccinarsi, ma il Covid non le ha risparmiate.

Le donne hanno contratto il covid nella maniera più grave, venendo stroncate dalla polmonite bilaterale che è la conseguenza più violento e più letale tra quelli portati dal SARS-CoV-2, una minaccia costante soprattutto per chi sceglie di non vaccinarsi.

Entrambe avevano provato a curarsi da sole a casa, ma non è bastato. Francesca ha avuto un peggioramento in maniera immediata, dovuta anche ad una patologia legata al diabete ed è stato necessario il ricovero al Cotugno di Napoli. Subito dopo è toccato a Cinzia, anche lei ricoverata al Cotugno.

Francesca è stata la prima ad andarsene il 22 novembre scorso. Dopo dieci giorni è toccato a Cinzia. Un destino tragico che ha accomunato le due amiche.

Sui social Francesca aveva anche scritto “Siamo amiche da 13 anni, non ci lasceremo mai“, ma non prevedeva sarebbe potuta andare a finire così e che la morte le accomunasse.

“Due no vax con la testa dura”, le definiscono alcuni amici sui social, ma anche “splendide donne con la gioia di vivere”.



