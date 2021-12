Dopo lo stop forzato dell'anno scorso per l’emergenza Covid

Ritorna a Ispica (Ragusa) il presepe vivente, il più famoso dell’Isola, giunto alla sua 24esima edizione (lo scorso anno era saltato per l’emergenza Covid), organizzato da PromoEventi col patrocinio del Comune. L’evento si articolerà su cinque date (25, 26 dicembre 2021 e 1, 2 e 6 gennaio 2022, dalle 16,30 alle 20,30).

Il presepe vivente di Ispica è il più visitato dell’Isola, con punte di 20 mila visitatori ad edizione. Quest’anno però saranno adottate una serie di misure straordinarie in osservanza alle disposizioni vigenti: prenotazione biglietti solo on line (sul sito internet www.presepeviventeispica.com), turni contingentati pre-programmati, obbligo di mascherine e super green pass.

La direzione artistica sarà nuovamente affidata a Peppe Galfo, che, insieme all’organizzazione Promoeventi ha confermato l’ambientazione nelle suggestive grotte della Spaccaforno di un tempo, dove si muoveranno quasi cento figuranti.

L’itinerario sarà un crescendo alternato di mestieri artigiani e scene recitate in siciliano antico, e culminerà nell’ “Anfiteatro della Natività”. Si tratta di un palcoscenico naturale all’aperto dove, nel rispetto delle distanze, lo spettatore assisterà ad una breve ma emozionante rappresentazione della nascita di Gesù in chiave siciliana, con monologhi e testi della tradizione arrangiati appositamente per l’evento, affidati, tra gli altri, proprio a Maria, impersonata dalla cantante Cecilia Cocciro.

Una grande macchina scenografica, totalmente finanziata da uno sforzo dell’intera comunità ispicese senza contributi pubblici, che va avanti da quasi un quarto di secolo, allo scopo di far sognare, per qualche ora, grandi e piccoli.



