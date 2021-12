Il sito di Trenitalia in crash: impossibile prenotare

La scorsa settimana è finita per viaggiatori pendolari italiani nel disastro dei ritardi ferroviari, e quella che comincia riserva altre sgradite sorprese. Da circa un’ora il sito di Trenitalia non consente di prenotare e acquistare biglietti nè di consultare gli orari dei treni. “An error occurred while processing your request”, è la risposta del sito quando ci si accinge alla prenotazione di un biglietto.

Trenitalia sta rispondendo su Twitter agli utenti, chiedendo loro di inviare i dettagli del viaggio “in privato” per “poter effettuare una verifica”. Sabato scorso i convogli di Trenitalia avevano registrato fino a tre ore di ritardo per un guasto al sistema computerizzato nello snodo di Firenze.

AGGIORNAMENTO

“Alle 12.50 il problema tecnico e’ stato risolto, e il sistema e’ di nuovo operativo”. Lo comunica Trenitalia in riferimento al guasto che ha impedito per circa un’ora agli utenti di prenotare e acquistare biglietti on line.



