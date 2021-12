L’Amatori Catania battuta: con Civitavecchia finisce 20-17

CATANIA – Assurdo perdere così, assurdo subire due mete nel finale di gara. Butta via la vittoria L’Amatori Catania in quel di Civitavecchia e manda alle ortiche una gara praticamente vinta. Primo tempo duro e difficile da gestire. Amatori Catania sul pezzo e paziente, qualche fallo in più, ma squadra si Garozzo presente e fisica anche col pacchetto di mischia. Civitavecchia andava sopra sfruttando una punizione, ma alla fine del primo tempo finalmente l’Amatori Catania riusciva a sfondare la linea di meta grazie a Giammario. Madero grazie al suo piede educato trasformava centrando i pali per il sorpasso 3-7 che chiudeva anche il primo tempo.

Al decimo della ripresa seconda meta per gli uomini di Garozzo, che sfruttavano con Borina la meta tecnica. Madero però stavolta non pescava il pali e punteggio e vantaggio etneo sul 3-12. Il tempo dei cambi, con Giarlotta, Mistretta e Arena che rilevavano Palmieri, D’Aleo e Sapuppo, ma Amatori Catania che si complicava la vita ancora con un fallo che portava alla punizione, la seconda della gara, per Civitavecchia che tornava sotto, 6-12. Beltramino non riusciva a sfruttare la punizione stavolta in favore degli etnei e finale di gara che consegnava la terza meta dei ragazzi di Garozzo a legittimare la vittoria. Borina era scatenato mettendo a terra la sua seconda meta, purtroppo non trasformata da Madero, 6-17. Nel finale rialzava la testa la squadra di casa con una meta trasformata per il 13-17 che riapriva la gara. Finale in trincea, caparbietà e volontà non bastavano perché i falli e gli errori consegnavano la meta beffa a Civitavecchia che conquistava la vittoria.

L’INTERVISTA

Analisi della gara e amarezza anche nelle parole di head coach Salvo Garozzo: “Quello che facciamo in allenamento ancora non basta. Finale assurdo figlio di una marea di calci di punizione ed errori che hanno influenzato il finale. Una squadra che nel finale doveva tirare fuori il sacrificio e doveva cercare la quarta meta ed invece ha pensato ad altro. Ancora non lavoriamo da squadra ed è una sconfitta che fa male. Partita in mano nonostante un pessimo primo tempo. Punizioni ed errori gravi che hanno fatto scalare i metri a Civitavecchia e il giallo a Belcastro ha fatto il resto. Momento duro, ma dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo lavorare tutti insieme. Il primo tempo non deve influenzare tutto, perchè abbiamo giocato male e con grande presunzione. Anche io mi prendo le mie responsabilità e devo anche io fare delle scelte diverse”

TABELLINO

Civitavecchia Rugby Centumcellae VS Amatori Rugby Catania 20/17 (4/1)

CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE

Crinò; Nastasi (28°St Carabella), De Paolis (28° St Rauco), Bianco, Rossi; Nasello, Finizio ,Onofri, Simeone, Auriemma ,Forquera Yunes, Fraticelli; Manuelli, Orchi, Gentili (1° St Centracchio; 19° St Orlandi)

All. De Nisi

AMATORI RUGBY CATANIA

Beltramino Talon; Borina, Camino, Sapuppo (25° St Arena), Virzì Citarra; Madero, Giammario; Di Sano, Palmieri (11° St Giarlotta), Cosentino; Giustolisi, Belcastro; D’Aleo (22° St Mistretta), Delfino, Hliwa

All. Garozzo

Arbitro: Procopi (Masini, Panuzzi)

Marcatori

14° Pt Nasello (CP); 34° Pt Giammario (M) Madero (TR); 11° St Borina (M); 19° St Nasello (CP); 27° St Borina (M); 38° St Onofri (M), Nasello (TR); 43° St Onofri (M), Nasello (TR)

Note

33° 1t Onofri (CRC), Giallo; 8° St Centracchio (CRC), Giallo; 31° St Belcastro (CAT), Giallo; 41° St Madero (CAT), Giallo

Percentuali calci: Nasello 4/6, Madero 1/3, Beltramino Talon 0/1

Tempo buono. Campo in buone condizioni

Spettatori circa 100



