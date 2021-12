Lavoro, Bombardieri (Uil) visita alla Condorelli: “Simbolo legalità”

CATANIA – Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, e il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza, hanno visitato oggi lo stabilimento della Condorelli in provincia di Catania, incontrando il titolare dell’impresa, i delegati aziendali e i responsabili territoriali della confederazione e della categoria. “E’ un’azienda caratterizzata da una forte connotazione umana nei rapporti tra le parti e da proficue relazioni sindacali – hanno affermato Bombardieri e Mantegazza – grazie a cui sono stati conseguiti obiettivi apprezzabili in termini di produttivita’ e di livelli occupazionali e salariali. Questa particolare condizione di relazioni partecipative ha consentito di tenere alta la guardia rispetto a fenomeni di intimidazione mafiosa, facendo si’ che questo stabilimento diventasse anche un simbolo di difesa dei valori della legalita’. Infine – hanno concluso – e’ un esempio del food made in Italy che valorizza tutta la filiera del settore e, con essa, il territorio, i prodotti e il lavoro di qualita’. L’auspicio e’ che questa esperienza possa continuare sempre a livelli di eccellenza”.



