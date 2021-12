Orlando ringrazia Ruperti: “Ha permesso di contrastare la mafia”

PALERMO – Rodolfo Ruperti, capo della squadra mobile di Palermo, dopo sei anni lascia il capoluogo siciliano e si trasferisce a Pisa dovrà avrà l’incarico di vice questore Vicario. Al capo della squadra mobile, che in questi sei anni ha dato un grande contributo per sconfiggere la criminalità organizzata, va il ringraziamento del sindaco Leoluca Orlando.

“Dopo oltre sei anni di intenso lavoro esprimo un sentito ringraziamento al capo della Squadra Mobile di Palermo Rodolfo Ruperti, il cui impegno che si è concretizzato in operazioni di polizia importantissime, ha permesso di portare avanti con grande professionalità l’azione di contrasto alla mafia e alle attività criminali in città. Ruperti ha contribuito al cambiamento culturale di Palermo accrescendo anche il sentimento di fiducia dei cittadini nelle istituzioni che proprio negli uomini e nelle donne della Squadra Mobile da lui diretta hanno trovato un punto di riferimento. A Rodolfo Ruperti rivolgo i miei più sinceri auguri per il suo nuovo incarico di vice questore vicario a Pisa“.



