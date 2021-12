Palermo, la guerra di Adelina vaccinata a 106 anni per amore

Ballata per Adelina anche se, in questo caso, come accade per il brano musicale, non si celebra la nascita di una bambina, ma la rinascita di una signora di centosei anni che ieri ha ricevuto la sua terza dose di vaccino anti-Covid all’hub vaccinale della Fiera di Palermo. La struttura commissariale ha raccontato l’evento, in tempo quasi reale, con un post ad hoc: “Adelina, 106 anni, medaglia d’oro al valore per aver salvato vite durante la guerra, da giovane crocerossina. Oggi è venuta a ricevere la sua terza dose. Ad accoglierla all’hub i ragazzi della Fiera del Mediterraneo e il commissario Covid di Palermo Renato Costa. Adelina si è vaccinata in macchina. Vi ricordiamo che il vaccino drive-in è sempre possibile per gli anziani con problemi di deambulazione, accompagnati in macchina dai familiari. Basta segnalarlo all’ingresso della Fiera”.

Possiamo soffermarci ancora un po’ sulla storia di Adelina e del suo volere fortissimamente la terza dose del vaccino per proteggersi e proteggere. E si intuisce il legame tra la ragazza che prestava servizio come crocerossina e salvava vite umane e la signora con i capelli bianchi che si è fatta accompagnare alla Fiera. Anche adesso, come allora, c’è una guerra, sia pure in forma diversa, e va affrontata, riscoprendo il valore della reciproca solidarietà. Ecco perché Adelina, con il suo sorriso, rappresenta un’orizzonte di speranza. In un commento si legge: “E grande Adelina! Generazioni che conoscono le priorità della vita”.

I bollettini e, soprattutto, l’inquietante presenza della variante Omicron non possono lasciare tranquilli. Non siamo al Natale della liberazione, come avevamo sognato. E ci vorrà molta prudenza. Da oggi scatta il super Green Pass: QUI si può leggere una guida per capire cosa cambia. Vaccinarsi con la terza dose è fondamentale per aumentare il livello personale e collettivo di garanzia. Intanto, da una bella signora con i capelli bianchi arriva un incoraggiamento: Adelina, vaccinata a 106 anni, per amore.



