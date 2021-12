Palermo, incidente in viale Regione: auto cappottata traffico in tilt

PALERMO – Incidente stradale a Palermo, lungo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, all’altezza del ponte di via Belgio poco prima dell’ingresso nell’A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Un’automobile, per via dell’asfalto scivoloso a causa della pioggia, è finita sul guardrail ribaltandosi. Alla guida del veicolo una donna che è rimasta intrappolata. Per tirarla fuori dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e, successivamente, la donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti.

L’incidente ha causato grossi rallentamenti lungo una delle arterie principali della città.

