Palermo, rapinato mentre versa i soldi: colpo da 100 mila euro

IN VIA ALCIDE DE GASPERI

PALERMO – Lo seguivano. Sapevano che avrebbero fatto il colpo grosso. Così è stato. Rapina da oltre centomila euro nei pressi dell’ufficio postale di via Alcide De Gasperi.

Un uomo, incaricato da una nota società che gestisce videopoker e macchinette per le lotterie, stava andando a versare i soldi degli incassi. Due persone hanno atteso che parcheggiasse la macchina. Avevano il volto coperto ed erano armati di taglierino.

Si sono fatti consegnare la busta con i soldi e sono scappati. Sul posto sono intervenuti i “falchi” della polizia e gli agenti della scientifica a caccia di prove. La vittima ha chiamato il 112.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due malviventi siano arrivati in via Alcide de Gasperi in sella a uno scooter. E così gli investigatori stanno cercando di ricostruire il percorso acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Non è stato un colpo estemporaneo. I rapinatori sapevano quando entrare in azione.

