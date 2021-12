Partinico ricorda il carabiniere Favazzi, ucciso 37 anni fa

PARTINICO – Con una cerimonia commemorativa stamattina è stato ricordato l’appuntato dei carabinieri Antonino Favazzi, assassinato 37 anni fa. Nel cippo a lui dedicato a Partinico, è stata deposta una corona d’alloro. Fra i partecipanti, il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo gen. di B. Giuseppe De Liso, il vice prefetto Maria Baratta in rappresentanza della commissione straordinaria per il Comune di Partinico, il parroco mons. Salvatore Salvia e i familiari del carabiniere.

Favazzi prese servizio presso la compagnia dei carabinieri di Partinico nel 1980 come autista del nucleo radiomobile. Il 2 dicembre 1984, durante un servizio di perlustrazione, rispose a una richiesta di intervento via radio a seguito di una rapina in corso all’interno di un circolo ricreativo a Partinico. Il carabiniere e il suo collega vennero assaliti dai malviventi, che spararono colpi di arma da fuoco. Nel conflitto Favazzi restò gravemente ferito e morì in ospedale dopo 4 giorni.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI