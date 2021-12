Ribera, spaccia ai domiciliari: scatta di nuovo l’arresto per un 51enne

Nella serata di ieri i carabinieri di Ribera, in provincia di Agrigento, hanno arrestato in flagranza un 51enne, già sottoposto ai domiciliari. Durante una perquisizione, infatti, sono stati trovati 10 grammi di hashish già suddivisa in 5 singole dosi e il materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza, tra cui un bilancino elettronico di precisione.

Droga sequestrata

Su disposizione della procura l’uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la droga ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati per le successive analisi di laboratorio.

