Super Green pass, primo multato a Roma

ROMA – Nuovo record di Green pass scaricati: 1.3 milioni tra quelli ‘base’ e ‘rafforzati’, si è registrato nelle ultime 24 ore. Le misure sul certificato verde ‘rafforzato’ (ottenibile solo con vaccinazione o guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni: in particolare, secondo i dati del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione; 336.563 quelli per il tampone e 5.369 per la guarigione dal Covid. Intanto primo multato a Roma per i controlli del Super Green pass su bus e metro. Per l’uomo, che ha detto di volersi “vaccinare a giorni”, è scattata una sanzione di 400 euro. Non si passa lo stretto di Messina senza Green Pass.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI