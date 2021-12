Un grande uomo, un top manager.

“Ci sono grandi manager che hanno fatto storia nella nostra città. E poi ci sono i numeri UNO, quelli che come Eduardo Governale, per circa 20 anni Direttore storico della “Succursale Fiat di Palermo”, hanno saputo dare forza al brand, creare opportunità, dare vita ad attività che, legati al prestigioso marchio automobilistico, hanno supportato eventi e iniziative, generando a Palermo un periodo felice di rinascita commerciale.

Eduardo ha saputo creare rete attraverso il suo ruolo di direttore Fiat, coniugando tante personalità di spicco cittadino, da professionisti a uomini delle istituzioni, dallo sport al volontariato, dall’industria al commercio, con l’obiettivo di creare sinergie e valori.

Ha avuto pure il merito nel 2006, di portare la sede palermitana ai vertici in Italia, raggiungendo 10.000 vetture vendute, che gli hanno conferito il ruolo di top manager in sede al marchio torinese; ha sponsorizzato la squadra di calcio del Palermo e tantissimi tornei di tennis. L’amore per lo sport è stato fondamentale nella sua gestione, introducendo un nuovo modo di sponsorizzare gli eventi che hanno generato anche strategie commerciali vincenti che hanno determinato il successo della sede storica di Via Imperatore Federico, regalandole anche un ruolo di riferimento glamour in città.

Siamo in tanti a ricordarlo per la sua brillante sagacia e per il suo attaccamento al lavoro ed alla famiglia. Ma soprattutto vogliamo ricordarlo per quello che fondamentalmente era. Un numero Uno.



