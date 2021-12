UniPa Run, grande successo: oltre 800 i partecipanti

PALERMO – Numeri importanti per la prima edizione di UniPa Run, la manifestazione podistica organizzata dall’Università degli Studi di Palermo, insieme al Cus Palermo, Csu-Comitato per lo Sport Universitario, Cral UniPa, Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Sicilia e Primaradio Sicilia.

La pioggia non ha limitato la voglia degli oltre 800 partecipanti di vivere una splendida mattinata di Sport. Ben 264 gli atleti agonisti, di tutte le età, al via della competitiva Fidal di 10Km, articolato all’interno della cittadella universitaria di Viale delle Scienze. La gara, inserita nel circuito regionale, è stata vinta da Luigi Saporito (34:37) e Grazia Maria Bilello (38:44), rispettivamente nella competizione maschile e femminile. A seguire grande entusiasmo per lo Start della non competitiva da 2.5Km. A colorarlo ed animarlo un meraviglioso mix di oltre 600 sportivi di ogni età. Amatori, semplici appassionati, studenti e dipendenti UniPa, curiosi e tante famiglie. Per una fascia anagrafica davvero ampia, che va dai 5 agli 88 anni (età del partecipante più grande).

“Speravamo che UniPa Run potesse rappresentare un momento di unione, tra gli addetti ai lavori dell’ateneo, sportivi e cittadini – commentano gli organizzatori – così è stato e siamo molto soddisfatti. L’obiettivo era tecnico e sociale, affiancando una prova di spessore da 10Km alla non competitiva aperta a tutti. La prima edizione supera ogni attesa, con oltre 800 partecipanti, una base importante che fa ben sperare per gli appuntamenti futuri”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI