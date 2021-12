Ex Province, Di Mauro: “Legge Delrio inapplicabile”

PALERMO – La Corte Costituzionale ha stabilito con la sentenza n.240 depositata oggi in merito alla riforma degli enti di area vasta (ex Province) varata nel 2014 con la legge Delrio e sulle corrispondenti norme della Regione Siciliana, che l’attuale disciplina sui sindaci delle Città Metropolitane “è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori.

“Tale sentenza – afferma l’on.Roberto Di Mauro vicepresidente dall’Assemblea Regionale Siciliana – sancisce di fatto l’inapplicabilità della legge Delrio varata nel 2014.

Occorre – continua Di Mauro – un riassetto normativo, pertanto auspico che quanto prima l’Ars recepisca questa sentenza e si riunisca al più presto per approvare una norma che ristabilisca l’elezione diretta dei presidenti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi dando così la possibilità ai cittadini di poter scegliere i loro rappresentanti territoriali”.

Nello specifico, infatti, si evidenzia nella sentenza che “spetta proprio al Legislatore introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere in via diretta o indiretta i sindaci delle Città Metropolitane”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI