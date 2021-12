Karate, Coppa Europa Wkmo: Basile conquista quattro medaglie

CATANIA – L’atleta etneo Eugenio Basile, campione europeo in carica nella sua categoria, ha vinto a Lignano Sabbiadoro quattro medaglie alla Coppa Europea organizzata dalla World karate martial art organization (Wkmo): 2 argenti individuali (categoria open e categoria -78kg) e un argento e un bronzo nella gara a squadre. “E’ stata una gara lunga dove ho disputato 12 incontri uno piu’ complesso dell’altro – afferma Basile – sono soddisfatto anche se si poteva fare di piu’ soprattutto nella categoria open dove perdo l’oro per una decisione arbitrale discutibile.

Purtroppo, causa Covid, non abbiamo potuto preparare al meglio la gara con il mio maestro Sergio Platania, ci siamo allenati una settimana soltanto a novembre. Quella della Slovenia – sottolinea – doveva essere l’ultima mia gara ma non sono riuscito a resistere anche stavolta al richiamo del tatami. Grazie ai miei compagni di squadra Marco Bracchi e Giacomo Gasparin per l’impegno profuso per conquistare l’argento a squadre.

Con loro che sono dei grandi atleti e’ un piacere fare squadra. Adesso – chiosa Basile – guardiamo al nuovo anno fiduciosi di poter riprendere in mano le nostre vite al cento per cento. Come sempre le mie medaglie sono dedicate a mio figlio e alla mia famiglia.”



