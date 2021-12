Maltempo e frane, disagi nel Palermitano

PALERMO – Due frane causate dalle abbondanti piogge di questi giorni stanno creando non pochi disagi alla circolazione in provincia. La prima a Godrano nella strada provinciale 26 che conduce a Cefalà Diana. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della protezione civile. Il sindaco di Godrano Daniele Bellini ha chiesto l’intervento dei tecnici della città metropolitana. La seconda frana sulla strada provinciale 4 che collega San Cipirello a Corleone. Anche in questo caso del materiale franato da una col



