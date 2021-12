Palermo-Bagheria-Marsala: asse della droga, 4 arresti, 25 indagati

Quattro arresti, 25 indagati, perquisizioni a tappeto a Bagheria e dintorni. Operazione anti droga dei poliziotti del commissariato e dei carabinieri della Compagnia (GUARDA IL VIDEO).

I quattro erano già stati arrestati per mafia lo scorso settembre, nel blitz che aveva ricostruito l’ascesa del capomafia Carmelo Fricano. “Io sono la storia”, diceva di se stesso. Ora la Direzione distrettuale antimafia di Palermo gli contesta di avere smerciato cocaina, eroina ed hashish nelle province di Palermo e Trapani.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, sono partire dalla violenta rapina subita da un anziano e si è scoperto il canale della droga, comprata a Palermo e venduta fino a Marsala con consegne a domicilio.

Non mancarono i momenti di tensione fra il 2016 e il 2018. Qualcuno non gradiva che dei minorenni venissero coinvolti nello spaccio, ma fu zittito.



Nel corso dell’attività erano già state arrestate in flagranza di reato 4 persone e sequestrati 110 grammi di cocaina e 170 grammi di eroina

