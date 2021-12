Palermo: controlli Green pass, ecco il bilancio

PALERMO – Sono stati 13 i palermitani multati nel primo giorno dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul Green pass. Altri 27 cittadini sono stati multati invece perché sorpresi in giro senza mascherina. I controlli complessivamente sono stati 2680. Sono i dati forniti dalla prefettura di Palermo. Un primo giorno di controlli più soft visto che in molti casi le forze dell’ordine hanno svolto un’azione di informazione più che sanzionatoria. Anche sul fronte degli esercizi commerciali i numeri delle sanzioni sono bassi. Su 376 esercizi commerciali, il titolare di un’attività è stato multato e due negozi sono stati chiusi per 5 giorni.



