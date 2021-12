Sicilia, allerta gialla per temporali: previsioni per l’Immacolata

Nuova allerta meteo in gran parte della Sicilia per la giornata di domani, 8 dicembre. L’avviso è stato diffuso dalla protezione civile regionale ed è valido fino alle 24 del giorno dell’Immacolata.

Calo delle temperature nell’Isola

Come previsto dagli esperti, le piogge forti sono tornate a colpire la Sicilia, si è verificato un brusco calo delle temperature per l’arrivo di venti gelidi.

La situazione nel resto d’Italia

D’altronde, in tutta Italia è giunta una perturbazione che nelle prossime ore darà vita alla cosiddetta ‘tempesta dell’Immacolata’. Nei dettagli, sono previste nevicate a bassa quota, precipitazioni e un rinforzo dei venti, specialmente al Centro-Nord. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, nevicate fino a quota di pianura o di fondovalle, dapprima su Piemonte, Lombardia, entroterra Ligure e, in successiva estensione, su Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Emilia Romagna occidentale, settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo localmente moderati, fino ad abbondanti nelle quote più alte. Le nevicate saranno associate a possibili gelate sui settori della pianura padana centro-orientale. Dalla mattinata di domani, inoltre, si prevedono temporali su Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti di burrasca dai quadranti meridionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla sull’intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria e Basilicata e su parte di Abruzzo, Calabria, Molise, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

