In corso gli accertamenti per ricostruire le cause del rogo.

Palermo – Un incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento a Brancaccio, a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in cortile Faraone. Un inquilino è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo. Sono intervenuti gli agenti di polizia.



