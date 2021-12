Catania, diamanti e rolex all’asta: Affide, catalogo e prezzi

CATANIA – Diamanti, rolex, bracciali, brillanti all’asta Affide Ecco catalogo e prezzi. LEGGI ANCHE LAVORO – ASSUZIONI PRIMARK, NIKE E SEPHORA

L’asta

Il 9 dicembre, a Catania, si terrà l'Asta Speciale di Affide – la più grande società attiva nel campo del credito su stima in Italia e in Europa – dedicata a gioielli e orologi. L'appuntamento avrà luogo in via S. Euplio 7 alle ore 10:00. 86 pezzi, tra cui anche oggetti da collezione, difficilmente reperibili sul mercato, verranno battuti all'asta per un valore di base complessivo pari a oltre 250.000 euro.

Tra i pezzi più importanti: un anello in oro bianco con diamante, con base d'asta da 7.000 euro; un paio di orecchini con diamanti, a partire da 9.600 euro; il Rolex Ghiera Verde, disponibile a 7.000 euro; il Cartier Bamboo, a partire da 2.500 euro e l'orologio A. Lange & Sonhe, una chicca per gli amanti dell'alta orologeria, con una base di partenza pari a 10.000 euro.