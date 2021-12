Covid, Musumeci: “Avanti con la terza dose per un Natale sicuro”

PALERMO – “Forse come dice la scienza dovremo fare la quarta dose di vaccino, vedremo: intanto andiamo avanti con la terza. Abbiamo bisogno di trascorrere il Natale con le massime aperture e in sicurezza, in Sicilia la situazione al momento è sotto controllo ma non possiamo distrarci. Bisogna stare attenti ed è l’invito che faccio a tutti soprattutto in questo periodo di festività natalizie”. Così il governatore della della Sicilia, Nello Musumeci, a margine dell’inaugurazione del presepe all’interno del Parco Orleans, attiguo alla sede della Presidenza della Regione.

La riunione con gli assessori

Lunga riunione nel giorno dell’Immacolata a Palazzo Orleans tra il governatore Nello Musumeci e i suoi assessori. “Non è una riunione di giunta, non c’era un ordine del giorno e neppure il segretario”, precisa il governatore ai cronisti a margine dell’inaugurazione delle luminarie che addobbano il Palazzo, e del presepe all’interno del giardino. “Ogni tanto chiamo gli assessori per un ritiro, in genere lo facciamo fuori dal Palazzo questa volta ci siamo visti qui – aggiunge Musumeci – Abbiamo parlato di tanti temi: dal Pnrr alla manovra di bilancio”.



