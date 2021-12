Covid, Prodi: “Serve attendere per capire se Omicron riaprirà dramma”

ROMA – “Oggi si è parlato molto della variante Omicron, secondo me anche con poco rigore, nel senso nessuno sa come vada a finire. Ognuno fa le sue previsioni e pensa a qualcosa del futuro ricordando il passato. Quello che io credo è che bisognerà aspettare un po’ di tempo per capire se” la variante “riapre questo dramma del Covid o viene arginato dai rimedi che abbiamo già posto in essere”. Lo ha detto l’ex presidente del consiglio Romano Prodi a margine del Global Business Forum Asean a Expo 2020 Dubai. “Questo si deve dire, il resto mi sembra veramente un’esagerazione e un atteggiamento improprio”, ha aggiunto.



