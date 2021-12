Covid, vicesindaca positiva: “Sono vaccinata e sto bene”

ACIREALE – Vice sindaca positiva al Covid. Palmina Fraschilla, assessora ad Acireale, ha contratto il Covid. Lo scrive la stessa delegata della giunta Alì su Facebook.

“Comunicazione ufficiale e doverosa nei confronti di chi in questi giorni è venuto a contatto con la mia persona. Desidero informare i cittadini acesi e quanti in questi giorni mi sono stati a contatto che, ieri sera ho appreso la notizia di essere risultata positiva al tampone molecolare anti Covid 19 e che ho già informato il servizio di sorveglianza Covid-19 dell’asp Catania. Grazie alla vaccinazione, nonostante sia positiva, sto bene. Suggerisco a quanti mi siano venuti a contatto, di effettuare nei prossimi giorni un tampone rapido presso l’Hub tamponale del PalaTupparello o comunque di seguire le istruzioni dei sanitari. Utilizziamo tutte le procedure e precauzioni previste per legge, per evitare ulteriori contagi.”

Foto Acireale Social



